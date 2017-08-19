Телеканал Life: названа причина прекращения вещания канала

Телеканал «Life», входящий в состав холдинга «News Media», прекратил свое вещание. Такие решения зависят от владельцев и учредителей холдингов, и компания «News Media» сосредоточила вещание исключительно на социальные сети. Новости будут выходить как прежде, но увидеть их можно будет на сайте канала и в его пабликах в соцсетях.

Телеканал «Life» уходит с телевидения, чтобы полностью обосноваться в социальных сетях и работать только на аудиторию Интернета. Решения об упразднении канала из-за его ненадобности принимает руководство холдинга, к которому он принадлежит, и обычно прекращение эфирного вещания приводит к увольнению команды канала. 90 человек из 180 18 августа остались без работы, еще столько же остались работать в Сети.

В телевизионной заставке в ночь с 17 на 18 августа канал «Life» проинформировал зрителя: теперь найти его можно в Интернете. Но прямые трансляции на сайте появятся только в случае экстренной необходимости, за каждодневными новостями можно следить на сайте или в паблике. На частоте, ранее принадлежавшей каналу «Life», какое-то время будет висеть напоминание о том, что новости сосредоточены только в Интернете.

Арам Габрелянов, гендиректор «News Media», отмечает, что уволенные 90 человек не останутся без работы – их возьмут в другие проекты холдинга, у которых есть прямой эфир. Четверо сотрудников прямого эфира канала будут обеспечивать стримы – выпуски новостей в случае чрезвычайных происшествий.