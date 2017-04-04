Тимур Бекмамбетов показал конкурсантам «Ты супер!» эксклюзивные кадры из фильма «Время первых»

В субботу, 8 апреля, стартует второй отборочный тур международного музыкального конкурса «Ты супер!». Дни ребят расписаны по минутам – в самом разгаре репетиции, работа над номерами, уроки вокала. Но даже в таком графике на шоу «Ты супер!» всегда есть время для исполнения заветных желаний.

На этот раз участники отправились в студию к знаменитому кинорежиссёру Тимуру Бекмамбетову. В первую очередь вокалистам показали, как создавались спецэффекты для фильма «Время первых», который выйдет на экраны 6 апреля. Выбор картины неслучайный: ведь дети, оставшиеся без попечения родителей, как и первые космонавты, рискуют ради мечты.

Ребята узнали, как создаётся графика для большого кино, как прорисовывались фантастические виды и все восемнадцать витков вокруг Земли. Далее — полное погружение: конкурсанты увидели фрагменты фильма в очках виртуальной реальности. Кажется, они действительно побывали в космосе – столько впечатлений оставил этот эксперимент!

«Сегодняшнее поколение требует именно такой подачи информации, — рассказал Бекмамбетов. – Когда ты видишь человека, у которого трясутся руки от волны впечатлений, который говорит, что только что он побывал в настоящем космосе, то, получается, вся наша работа имела смысл. Мне кажется, в таких стереофильмах – будущее, ведь с ним мы видим истории впечатляюще близко.»

Источник: НТВ