Тимур Кизяков считает, что «Первый канал» делает виноватыми всех, кто увольняется с него

Ведущий семейной программы «Пока все дома» Тимур Кизяков уверен, что «Первый канал» сам объявляет виноватыми всех, кто просто решил уволиться. Однако у Тимура Борисовича случай беспрецедентный – его обвинили в мошенничестве и в том, что он делал для сирот видео-паспорта не безвозмездно, а получая государственные дотации.

Ведущий программы «Пока все дома» Тимур Борисович Кизяков рассказал, что сам не смог работать на «Первом» еще весной этого года, о чем оповестил ТГРК письменно, а канал, в свою очередь, обставил все иначе. «Первый», чтобы красиво выглядеть на фоне «массового исхода ведущих», объявил Тимура Кизякова мошенником. Он, якобы брал у государства деньги за то, что показывал детей-сирот в рубрике «У вас будет ребенок». Многие дети благодаря «Пока все дома» обрели приемных пап и мам, Кизяков делал это не с подачи государства и не за дотации, а с «Первого канала» ведущий уволился по своим причинам.

Долгих 11 лет из 25-и лет существования шоу «Пока все дома» Тимур Борисович и его команда находили семьи детям из детдомов. Любой скандал поступлениями от государства всплыл бы намного раньше, но до самого момента добровольного ухода этот вопрос особо никого не волновал. В конце прошлого года Тимур и его супруга были на приеме у министра образования РФ Ольги Васильевой и рассказали, что творится в сфере пристройства сирот в семьи, как на этом наживаются мошенники. На следующий день весь интернет гудел о том, что любимое шоу наживается на сиротах, а главные мошенники – семья Кизяковых.

Свою программу Тимур Кизяков намерен выпускать и дальше, детям он тоже будет помогать с женой по мере сил. Конкуренты Кизяковых в сфере работы с детьми-сиротами продолжают делать «вбросы» в Сеть, но ведущий не связывает декабрьский скандал и его решение уйти с канала «Первый».