У "Спасателей Малибу" будет продолжение

Фильм «Спасатели Малибу» еще не вышел на экраны, но создатели уже заявили о том, что у него точно будет продолжение. Российская премьера фильма должна будет состояться только через неделю.

Мировая премьера «Спасателей Малибу» прошла в эту среду. Только за один день проката кассовые сборы со всех кинотеатров, где проходили показы фильма, собрали более одного миллиона долларов, что является хорошим результатом. Что касается российской премьеры, то она состоится только 1-го июня. Не успела премьера состояться во всех странах, как создатели фильма заговорили о продолжении картины, это будет сиквел.

Создатели картины уже рассказали о том, что у них уже есть очень интересная история, достойная экранизации. Они планируют пригласить к работе над следующей частью прежних сценаристов, и они знают, что те непременно согласятся поработать над этим. Отметим, что сериал «Спасателей Малибу» стал рекордсменом как самый просматриваемый сериал в мире, его посмотрело более одного миллиарда человек по всему миру.