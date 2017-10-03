Воронины: сериал попал в Книгу рекордов Гиннесса

Любители телесериала “Воронины” недавно были обрадованы отличной новостью, которой поделилась одна из актрис сериала – Юлия Куварзина. Она рассказала, что сериал установил новый мировой рекорд, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Ни для кого не секрет, что популярный в России сериал “Воронины”, который выходит в эфире телеканала СТС, является адаптацией американского сериала. Однако отечественной версии ситкома есть чем похвастаться. Недавно об это стало известно после того, как одна из актрис обрадовала неожиданным известием поклонников, рассказав, что “Воронины” установили рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннесса. В доказательство своих слов она опубликовала в микроблоге фотографию с сертификатом, подтверждающим рекорд. Как оказалось, еще никто в мире не успел снять такого количества серий адаптации американского ситкома. Поэтому “Воронины” являются рекордсменом в этой номинации.

Отметим, что российский сериал “Воронины” – это пародия на американский, который транслировался под названием “Все любят Рэймонда”. Премьера отечественной версии сериала состоялась восемь лет назад. За все это время съёмочной команде удалось выпустить в эфир два десятка сезонов, которые включают в себя 455 серий. Однако, несмотря на такое продолжительное время своего существования, сериал продолжает пользоваться популярностью у российского зрителя, поэтому его создатели не прекращают снимать новые серии.

Напомним, что юбилейный двадцатый сезон сериала снимался в Сочи, где действующие персонажи как всегда оказывались в различных курьёзных ситуациях. Также этот сезон запомнился зрителям неожиданным появлением знаменитой певицы Глюкозы, которая снялась в нескольких эпизодах.