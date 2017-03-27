Юлиана Караулова спела дуэтом с участницей шоу «Ты супер!»

Первый этап отборочных испытаний шоу «Ты супер!» подходит к концу – далее участников ждёт четвертьфинал. Но мечты юных вокалистов продолжают сбываться! Поддержать 15-летнюю Дарью Попову из Луганска пришла певица Юлиана Караулова.

Для первого дня отборочного тура вокального конкурса Даша выбрала песню «Ты не такой», которую смогла исполнить ярко и зажигательно. Но главным сюрпризом для Даши стала встреча с любимой певицей и возможность спеть с ней дуэтом. Примечательно, что между девушками много совпадений. Караулова начинала свой творческий путь также, как и Даша в 15 лет, и тоже с участия в популярном музыкальном конкурсе.

«Стоя за кулисами, я очень волновалась за Дашу, но теперь, увидев её выступление, я нисколько не сомневаюсь, что у неё всё получится, – призналась певица. – У неё есть то, что необходимо каждому артисту, но не поддаётся наработке: светлая, положительная энергия. Даша, главное будь в музыке и музыка всегда будет с тобой!».

Источник: НТВ