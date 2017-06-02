Звезда «Дома-2» Александра Харитонова сыграет в триллере «Мама всегда рядом»

В триллере «Мама всегда рядом» о материнской любви и мести, сыграют не только профессиональные актеры вроде Дениса Шведова и Ангелины Стречиной. Экс-участница «Дома-2» Александра Харитонова стала самой лучшей актрисой телестройки и выиграла шанс поучаствовать в фильме.

Бывшая «домовка» рассказала, что съемки ей давались очень непросто: приходилось работать круглые сутки. К тому же Саша играла мать, застрелившую педофила – убийцу своей дочери. Харитонова не имеет опыта материнства, у нее нет своих детей, потому воплотить сложный и неоднозначный образ ей было нелегко. К тому же начинающей актрисе наложили грим на руку и грудь, а на первых порах новичкам играть в нем тяжело с непривычки. Некоторые сцены занимали по два часа, в одной из них Александра лежала без движения в бутафорской «крови».

Несмотря на перенесенные трудности. Харитонова довольна результатом. Она всем рекомендует эту непростую для восприятия картину. Сюжет крутится вокруг того, что обезумевшая мать наказала не убийцу своей пятилетней дочери, а совершенно другого человека. Убитого ею по ошибке, хозяина дома играет актер Денис Шведов.

Режиссер фильма Евгений Пузыревский и продюсеры очень долго готовились к съемкам картины, зато завершили его в рекордно короткие сроки. Десять дней подряд актеры, игравшие в короткометражке, трудились не покладая рук. Актеры так уставали, что дремали во время накладывания пластического грима, но результат стоит затраченных усилий.