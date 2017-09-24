Общественность была шокирована новостью о смерти народной артистки СССР, оперной певицы Цисаны Татишвили. На данный момент информация о причинах смерти артистки отсутствует.

На официальном сайте тбилисского оперного театра появилось скорбное сообщение о том, что на восьмидесятом году жизни умерла оперная певица Цисана Татишвили. Работники театра в этом сообщении выразили свои соболезнования близким и друзьям артистки, отметив, что мир потерял человека обладающего одним из лучших сопрано в мире. Однако, в этом сообщении не упоминалось о том, из-за чего умерла певица, а также когда и где состоятся её похороны.

Отметим, что Цисана получила широкую известность практически сразу после того, как закончила свое обучение в музыкальной консерватории. В 1963 году она начала работать в оперном театре города Тбилиси, исполняя главные вокальные партии всех опер и балета. В общей сложности она проработала там, на протяжении тридцати лет, заработав за это колоссальное время признание и уважение миллионов поклонников по всему миру. Кроме того она была удостоена почетного звания народной артистки СССР.

Помимо музыкального таланта природа наградила её и преподавательским умением, чем она также с удовольствием занималась, обучая талантливых исполнителей вокальному мастерству. Новость о её смерти шокировала поклонников знаменитости, которые распространили новость о её смерти, соболезнуя о случившемся. Пользователи сети также отметили, что Цисана была невероятно одаренной женщиной. Возможно, причина её смерти связана с недавней кончиной её супруга, потерю которого она тяжело переживала на протяжении нескольких последних лет.