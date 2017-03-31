День смеха отмечается 1 апреля во всем мире: традиции популярного праздника

День смеха отмечается во всем мире завтра, первого апреля. Популярный международный праздник отмечается в разных странах уже на протяжении примерно 500 лет. День смеха сегодня ассоциируется, прежде всего, с шутками и розыгрышами.

Разыгрывать своих друзей и близких принято практически везде. В разных странах при этом есть свои особенности этого праздника. Например, в Австралии, где День смеха отмечается с особым почетом, устраивать розыгрыши принято только до обеда. А вот тот, кто пошутил во второй половине дня, сам считается дураком.

Розыгрыш может быть буквально какой-угодно: невинная шутка, черный юмор или даже крупная схема, направленная на то, чтобы «развести» человека и посмеяться над его доверчивостью – все это можно встретить первого апреля.

Интересно, что розыгрыши используются как на бытовом уровне, так и не работе. Более того, многие крупные розыгрыши были устроены популярными компаниями. Например, такие бренды как Google, YouTube, Apple, Burger King, социальная сеть «ВКонтакте» и многие другие популярные крупные компании в своем время успешно разыгрывали своих клиентов.

Каждый желающий в наше время может подготовить и воплотить в жизнь какую-то грандиозную шутку. В Интернете полно примеров и схем для розыгрышей. Разыграть можно буквально на чем угодно. Главное подойти к выполнению идеи с творчеством и не выдать себя раньше времени. Ну и, конечно же, нужно смотреть в оба, чтобы не попасться на розыгрыш самому.