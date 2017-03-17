День Святого Патрика: ирландские традиции и символика, празднование в России

День Святого Патрика отмечается сегодня, семнадцатого марта, во многих странах мира. Святой Патрик – один из самых значимых и почитаемых святых в католической религии. Он считается покровителем Ирландии и Исландии.

Несмотря на то, что Святой Патрик во многом ассоциируется именно с этими странами, а центром празднований и религиозных почитаний считается собор в Дублине, тематика праздника давно вышла за пределы Ирландии. Сегодня его отмечают даже в тех странах, к которым по факту Святой Патрик никогда не имел никакого отношения.

Прежде всего, современное сообщество привлекает не религиозная история праздника, а его колорит и яркие традиции. Он громко и весело отмечается в том числе и в российских городах.

Недавно РПЦ официально утвердила праздник в качестве официального в Российской Федерации. Правда, официально он будет отмечаться немного позже. Несмотря на это, многие в России празднуют уже сегодня.

Пожалуй, главной традицией праздника остается зеленый цвет. Вся Ирландия в этот день облачается в зеленые наряды, лица ирландцев разрисованы зелеными красками, на головах у празднующих – зеленые шляпы и колпаки.

Главным символом и своего рода талисманом в этот день считается трилистник клевера. Он символизирует удачу и везение. Не запрещено в этот день принимать спиртное, в частности, пиво. Ирландские пабы 17 марта превращаются в очаг веселья.