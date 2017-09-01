День Знаний 2017: история и традиции праздника

1 сентября или День Знаний имеет свои традиции, которых придерживаются школы Российской Федерации независимо от того, пришла осень вовремя или опоздала. Но так было не всегда – до 1935 года школьный процесс мог начаться как в августе, так и в октябре, в зависимости от обстоятельств или региона России. В 30-х гг. ХХ века правительство решило систематизировать школьную систему и учредило единый месяц и день начала занятий.

Традиция отмечать первый день школьных занятий, в какой бы день и месяц они не начались, существовала еще в эпоху Петра Первого. Но в те годы не было единого дня и даже месяца, когда все дети Российской Империи шли в школу. Уже коммунисты в 30-х гг. прошлого века решили, что в школу дети должны идти в сентябре, а не в октябре или августе, впоследствии появился единый для всех день – первый день осени. Как и любой праздник с фиксированной датой, День Знаний быстро оброс традициями – линейка во дворе школы, выпускник с первоклассницей на плече, открытый урок о героизме и пользе знаний. В последнее время правительство постановило посвящать первый урок в новом учебном году госбезопасности.

После распада СССР многие бывшие республики не стали упразднять 1 сентября и лишать его проверенных годами традиций. Даже многие страны либеральной Европы имеют фиксированную дату первого дня занятий — 1 сентября. В то же время есть государства, которые начинают учебный год в зависимости от того, теплое ли было лето, успели ли дети отдохнуть и окрепнуть. Израиль и мусульманские страны переносят День Знаний, если он совпадает с религиозными праздниками или шаббатом.

Среди стран с плавающей датой Дня Знаний можно назвать Испанию и Америку. В Испании каждая провинция определяет первый день учебы сама. Стране важно, чтобы дети сидели за партами к 1 октября. В Америке каждый штат вправе решать, когда кончается лето для детей. В Мьянме День Знаний зафиксирован, но это не 1 сентября, а вторая среда сентября. Грузия только в этом году решила, что дети отдохнут и вернутся в школу к знаниям 15 сентября, и этот день считается государственным праздником.