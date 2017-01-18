Денис Харламов выступит на премии «Золотой лорнет 2017»

Известный автор и исполнитель песен Денис Харламов выступит на Национальной премии оптической индустрии «Золотой лорнет 2017», которая состоится 15 февраля в МВЦ Крокус Экспо. В рамках церемонии, звезда Радио Шансон исполнит несколько своих хитов, любимых публикой.

«Золотой лорнет» — самая престижная награда на рынке оптических товаров и услуг, оборудования и расходных материалов, очковых и контактных линз, солнцезащитных очков и медицинских оправ, дистрибьюторских компаний и магазинов оптики в России.

Цель премии — содействовать Программе сохранения здоровья зрения населения России, как важнейшей задачи оптической индустрии в целом; содействовать консолидации и развитию национального рынка оптических товаров и услуг, выявлению и поддержанию лидеров оптического рынка страны; повышению знания и формированию благоприятного отношения конечных потребителей к офтальмологии и оптике.

В разные годы на получение Премии выдвигались российские компании, совместные предприятия и представительства фирм из других стран, зарегистрированные и осуществляющие основную деятельность на территории России и работающие на рынке оптических товаров и услуг. На церемонии награждения присутствовало 420 человек, среди них участники и гости выставки, представители оптовых и розничных компаний из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Турции и Франции.