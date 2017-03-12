Джеймс Кэмерон: «Аватар-2» не выйдет на экраны в 2018 году

Многообещающий и ожидаемый фильм «Аватар-2» выйдет в прокат только после 2018 года. Об этом сообщил лично режиссер кинокартины Джеймс Кэмерон. Создатель культового фильма современности объяснил, что съемочная команда не объявляла дату выхода фильма ранее.

Таким образом, вторую часть знаменитого «Аватара» поклонники смогут увидеть, предположительно, только в 2019 году. Однако точной даты релиза до сих пор нет, а потому говорить на этот счет рано.

По словам Джеймса Кэмерона, команда «Аватара» не объявляла дату и даже год выхода второй части фильма. И только теперь окончательно стало известно, что в 2018 году премьеру ожидать не стоит.

Режиссер объяснил задержку выхода фильма тем, что команда работает не только над второй частью, но и над третьей, четвертой и пятой. По его словам, речь идет о подготовке целой серии новых фильмов, что, естественно, занимает много времени и отнимает много усилий.

Первая часть «Аватара» появилась в прокате в 2009 году. Изначально фанаты ожидали, что продолжение выйдет на экраны к концу 2018 года, а следующие части – с интервалом в один-два года. Теперь, после заявления Кэмерона, предположительный график немного сдвинулся.

Напомним, что первый «Аватар» стал кассовым рекордсменом в истории кинематографа, собрав в прокате почти три миллиарда долларов.