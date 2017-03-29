Екатерина Климова и Гела Месхи снялись в шпионско-приключенческом сериале

Актриса Екатерина Климова сыграла в сериале «Волчье сердце» белогвардейку Беату – любовницу советского шпиона, которого исполнил ее муж Гела Месхи. Сериал, который на российских каналах презентуется как новый, уже не нов: в 2014 году украинцы его видели на телеэкранах.

Логично было для россиян пускать шпионский сериал об эмансипированной польке сразу после нашумевшей «Маты Харри», но украинцы смеются над премьерой». В 2014 году они имели возможность посмотреть шпионско-приключенческую картину с героями без исторических прототипов. Зрители рассказали на сайте, посвященном кино, что есть ряд вещей, который им не понравился. В первую очередь, любовный треугольник: «муж-жена-любовник» показался им неубедительным: слишком уж бесцветно супруги по жизни сыграли любовников в Польше 1924 года. Во-вторых, многих не покидало ощущение того, что продукт вторичен, и что-то подобное показывали уже не раз. На этот раз советского человека с безупречно-чистой репутацией Михаила Останина (Месхи) занесло в Польшу к белоэмигрантам, которые оказались хоть и контрреволюционерами, но умными людьми.

Искать историческую правду в 12-исерийном фильме не стоит, но украинцы хотели увидеть историческую достоверность. Не то страшно, что действие происходит в городах, которых нет на карте, Плутске в Польше и Мирске в Советской России. Страшнее тот факт, что герой актера Алексея Мирзликина, белый генерал Ромовский, вышел к ужину, не побрившись, что в те годы считалось позором. Стоит ли смотреть сериал или нет – каждый решит для себя с сегодняшнего дня. Серии выходят в среду и четверг.