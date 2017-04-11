Евгения Евтушенко похоронили в подмосковном Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака

В Подмосковье похоронили знаменитого советского и российского писателя Евгения Евтушенко. Согласно последней воле мастера, его тело будет покоиться в подмосковном поселке Переделкино, рядом с местом захоронения другого знаменитого писателя Бориса Пастернака. Ранее днем в столице простились с Евтушенко.

Прощальная церемония состоялась в столичном Доме литераторов. Шестого апреля с Евтушенко попрощались в Соединенных Штатах, где писатель жил последние десятилетия и где скончался несколькими днями ранее.

Как сообщает РБК, на прощальной церемонии и похоронах Евгения Евтушенко в Переделкино присутствовали только самые близкие и родные люди. Доступ к процессии для посторонних людей и представителей прессы был закрыт. Ранее в Москве прошла открытая церемония прощания, на которую пришли сотни почитателей его таланта и творчества. Шестого апреля, на прощальной церемонии в Талсе, что в Оклахоме, попрощаться с Евгением Евтушенко собрались около шести сотен человек.

Знаменитый российский писатель Евгений Евтушенко скончался первого апреля в возрасте 84 лет. Как рассказали его родственники, в последние месяцы поэт боролся с неизлечимой болезнью, которая вернулась после операции, проведенной несколькими годами ранее.

Евгений Евтушенко всегда считал себя российским поэтом, хотя последние десятилетия провел за границей – в Соединенных Штатах. Несмотря на это, Евтушенко часто возвращался в Россию, а в своем творчестве часто обращался к родным землям.