«Евровидение 2017»: до сих пор неизвестно, кто поедет от России в Киев

Представитель России на «Евровидении» в Киеве пока неизвестен, хотя времени на раздумья практически не осталось. Послезавтра, 13 марта, должен быть назван человек, который поедет прославлять Россию на конкурс, выбирает «Первый канал», вернее он не может определиться с кандидатом. Но это будет или победительница «Голоса» Дарья Антонюк, или Александр Панайотов, украинско-российский певец.

Некоторые звезды российской эстрады предлагают России в этом году вообще не отправлять певцов на «Евровидение» в Киев. Во-первых, с недавних пор там побеждают песни с политическим уклоном, во-вторых, российским певцам в столице Украины может быть небезопасно. Но Сергей Лазарев, получивший в прошлом году третье место, заявил, что певческий конкурс игнорировать и тем более саботировать ни в коем случае нельзя. Антонюк – не самая плохая кандидатура, если Панайотов все-таки откажется. Менеджер исполнителя Екатерина отметила, что у Александра и без конкурса работы хватает. Что же касается Даши, то девушка была счастлива оказаться в шот-листе кандидатов, но если РФ в этом году не окажет доверия Украине – ее мечты рухнут.

9 марта на «Первом канале» выпуск «Пусть говорят» был посвящен в кои-то веки не Диане Шурыгиной, а вероятности бойкота «Евровидения-2017». Просто так, без какой-либо причины такие события не игнорируют, но причин хватает – война на Донбассе чего стоит. Киев немало за этот год наговорил обидного по телевидению, Россия тоже не раз давала понять, что власть захватила «хунта». Панайотову тут проще всего отказаться: он не считает себя сыном какого-то одного народа, любит он РФ и Украину. Антонюк же не повезет, если ее решатся отправить: у России совершенно ничего не готово. Так же у Даши могут спросить, согласна ли она с тем, что в Крыму «аннексия»: всех, кто верит в акт доброй воли крымчан, не пускают в Украину.