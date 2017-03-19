«Евровидение-2017»: Джамала высказалась по поводу возможного запрета на участие в конкурсе для Юлии Самойловой

Победительница прошлогоднего «Евровидения», украинская певица Джамала, прокомментировала участие Юлии Самойловой в грядущем конкурсе. А сама российская певица заявила, что считает «смешным» то, что ей хотят запретить выступать в Киеве.

На фоне напряженных дискуссий о том, позволят ли Юлии Самойловой выступить в украинском «Евровидении» свое слово решила сказать и победительница прошлогоднего конкурса – украинская певица Джамала.

По словам артистки, она не хочет и не будет комментировать избрание Юлии Самойловой. Джамала считает, что выражать свою позицию на провокационную тему не стоит. При этом артистка заявила, что конкурс превратился больше в политику. Джамала уверена, что когда конкурсант выходит на сцену с флагом какой-то страны, то это – уже определенно политика.

А вот сама Самойлова считает «смешными» заявления о том, что ее могут не пустить на киевское «Евровидение» из-за ее выступлений на концерте в «аннексированном» Крыму. По словам Самойловой, она не считает это чем-то запретным или политической провокацией. Артистка назвала то выступление «обычным концертом» и добавила, что тогда на сцене выступали десятки артистов из разных стран, в том числе и из Соединенных Штатов.

Напомним, что выбор кандидатуры Юлии Самойловой многие назвали «политической провокацией» из-за того, что артистка с детства прикована к инвалидному креслу.