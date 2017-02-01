«Евровидение-2017» кто поедет от России: Россия выбирает между Панайотовым и Темниковой

Сейчас Россия колеблется, выбирая представителя для «Евровидения-2017». Она хочет, чтоб конкурс 2018 года прошел в Москве, потому и хочет отправить в Киев самого достойного представителя. Реальными кандидатурами могут стать звезда «Голоса-5» Александр Панайотов и Елена Темникова. Маловероятно, что отвоевывать не завоеванное поедет Сергей Лазарев.

Панайотов – достойный кандидат, он четыре раза пытался попасть на «Евровидение» в разные годы, и дважды – со стороны Украины. Певец из тех людей, которые оба народа считают своими, к тому же Александр имеет европейский имидж и манеру исполнения. Но у второго кандидата, Елены Темниковой, сильная «группа поддержки» — Ольга Бузова призывает фолловеров проголосовать за ее подругу. Если вдруг пройдет Темникова, то и она представит Россию очень достойно: бывшая фронвумен группы «Серебро» знает как и чем угодить европейцам. Руководство «Первого канала», выбирая представителя России, учтет все плюсы и минусы каждого кандидата, но пока оно не говорит имя представителя.

Некоторые СМИ пишут, что поехать в Киев может не Панайотов или Темникова, а победительница «Голоса-5» Дарья Антонюк. Девушка уже попала в шорт-лист конкурса, но ей придется побороться за право представлять Россию с Нюшей и малоизвестной пока группой «SOPRANO Турецкого». В социальных сетях в рамках голосования лидирует Елена Темникова, следом за нею идет не Панайотов и Антонюк, а Нюша. Антонюк просит поддерживать ее в голосовании, но пока она лишь на пятой позиции из пяти. Многие заметили, что финалистка из команды Леонида Агутина – далеко не отец Фотий, который победил в прошлом году.