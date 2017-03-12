«Евровидение 2017»: кто поедет от России в недружественную Украину

Совсем скоро Россия узнает или имя представителя России на «Евровидении», или факт бойкота песенного конкурса. Сказать, кто поедет в Киев от РФ очень трудно, потому что вероятность игнорирования «Евровидения-2017» очень высока. А если Россия все же выберет между Нюшей, Александром Панайотовым, Леной Темниковой и Дашей Антонюк, то кандидату не повезет – почти ничего не готово.

Бойкот не станет для россиян новостью: немало звезд шоу-бизнеса предлагали и не раз не ехать в Украину. Российских певцов там не просто не уважают – обеспечить нормы безопасности для них не хотят. А первый день «Евровидения» в Киеве пройдет 9 мая. Со стороны это выглядит как полный абсурд: хотя в Украине и нет Дня Победы, есть «День памяти и скорби», в который стоит уделить внимание ветеранам, а не конкурсу песни. В качестве представителя не собирается ехать Панайотов, хотя ранее сообщалось, что исполнитель хочет поехать с песней, примиряющей оба его «родных народа». Должна была прозвучать трогательная песня на английском о том, что два братских государства не могут вечно жить в ссоре. Певца, который решил не ехать, готовил Григорий Лепс.

Результат, который «Первый канал» объявит 13 марта, может шокировать, может и огорчить, но любое решение понятно и объяснимо. Бойкот будет реакцией на войну на Донбассе и отношение к русским, а участие – желанием достойно представить страну. На сегодня 34 страны, включая Украину, уже выбрали представителя на «Евровидение». Рок-группа из Украины «O.Torvald» заявила СМИ, что ей несладко придется на попсовом конкурсе.