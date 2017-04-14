«Евровидение-2017», последние новости: украинские организаторы ответили Первому каналу на отказ транслировать конкурс

Организаторы украинского «Евровидения-2017» отреагировали на отказ России принимать участие в песенных соревнованиях на «особых» условиях. В НОТУ сообщили, что изначально целью Российской Федерации было не участие в «Евровидении», а создание напряженной атмосферы около него.

Сегодня, 14 апреля, Россия окончательно отказалась участвовать в украинском Евровидении. Первый канал не только отказался заменить своего конкурсанта или провести трансляцию выступления Юлии Самойловой в дистанционном режиме, но и отказался от трансляции конкурса вообще.

В Европейском вещательном союзе выразили свои сожаления, что компромисс в сложившейся обстановке так и не удалось найти, и осудили действия Украины. Не оставили без внимания реакцию Москвы и в Киеве. В официальном сообщении НОТУ (компания-организатор) сказано, что Россия изначально имела целью не участие своего представителя в Евровидении, а создание напряженной атмосферы около украинского конкурса. Вот что сказано в заявлении украинских организаторов:

«Отказ Первого канала (…) доказывает, что целью российской стороны с самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы».

Ранее после окончательного исключения Юлии Самойловой из списка конкурсантов гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Юлия останется представительницей РФ на конкурсе в будущем 2018-м году, как и предполагалось ранее. Сама исполнительница в своем интервью призналась, что расстроилась, узнав о решении организаторов, но трагедии из этого не делает.