Евровидение-2017: Россия определила своего представителя на конкурсе

Россия определилась со своим представителем на песенном конкурсе «Евровидение-2017». Нашу страну будет представлять певица Юлия Самойлова. Артистка стала победительницей внутреннего конкурсного отбора с лирической композицией «Flame is Burning».

Итоги конкурсного отбора к Евровидению уже подтвердили официальные источники на Первом канале. Кроме того, представитель нашей делегации на песенном соревновании Юрий Аксюта дал подробные комментарии итогам внутреннего отбора.

Аксюта разразился в комплиментах конкурсантке, назвав ее опытным исполнителем и очаровательной девушкой. По его словам, миллионы зрителей по всему миру не останутся равнодушными после ее выступления на конкурсе.

Таким образом, ни финалист «Голоса» Александр Панайотов, ни телезвезда Ольга Бузова не будут представлять Россию на конкурсе в этом году. Юлия Самойлова, как отметим Аксюта, является самобытной певицей, обладающей большим талантом от рождения.

О представительнице России на конкурсе нужно знать еще и то, что Самойлова является инвалидом первой группы от рождения. Она передвигается на инвалидной коляске, однако это совсем не мешает ей добиваться самых высоких целей на сцене и вне ее. Победа в отборе к Евровидению стала еще одним тому доказательством.

Напомним, что в этом году Евровидение пройдет в Киеве. В прошлом году победу в конкурсе одержала украинская певица Джамала.