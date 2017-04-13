Евровидение 2017 года в украинской столице может быть проведено параллельно с ограничением на продажу алкогольных напитков. Причем это ограничение может затронуть не только Киев, но и некоторые регионы страны. По данным РИА Новости, с такой инициативой в городской совет обратился депутат Александр Пабат.

Постоянная комиссия Киевсовета одобрила эту инициативу и поручила подготовить распоряжение по данному вопросу, с последующим рассмотрением на очередном заседании совета.

Сообщается, что будет запрещена реализация пива (за исключением того, что розлито в пластиковую тару), а также столовые вина, другая алкогольная и слабоалкогольная продукция. Этот шаг местных властей направлен на предупреждение возможных правонарушений во время проведения международного песенного конкурса.

Когда соответствующее распоряжение вступит в действие, продажа вышеуказанных напитков будет ограничена с 4 по 15 мая на всей территории возле “Еврогородка” на Крещатике, и с 8 по 13 мая на территории, прилегающей к Международному выставочному центру, где будут выступать конкурсанты.

Напомним, что согласно традиционной жеребьевке Россия должна выступить на Евровидении 11 мая. Представлять нашу страну была выбрана Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Но украинская служба безопасности запретила Юлии въезд на территорию Украины, сроком на три года. Причина — ее выступления в Крыму. На российском Первом канале прозвучали сожаления, что украинской стороне не хватило благоразумия и цивилизованности при вынесения такого решения.