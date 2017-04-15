«Евровидение-2018» может пройти без участия России за отказ Первого канала транслировать конкурс

Конкурс «Евровидение-2018» может пройти без участия Российской Федерации. Такой сценарий развития событий допустили в EBU – организаторе песенного соревнования. Исключение России из конкурса может стать своего рода наказанием за отказ трансляции «Евровидения» в этом году, однако на Первом российском канале такой вариант развития события исключают.

С заявлением о возможном отстранении РФ от конкурса выступил официальный представитель EBU Дэвид Гудман. В ответ на просьбу прокомментировать возможную санкцию против РФ, Гудман не стал ни подтверждать, ни опровергать отстранение России, но заявил, что все решения по конкурсу будут приниматься уже непосредственно после киевского «Евровидения». Тем самым он намекнул, что Россию действительно могут исключить в качестве наказания:

«Сейчас внимание ЕВU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение (…) будет вынесено после самого события».

В свою очередь, на Первом канале такой вариант развития событий категорически исключили. Гендиректор канала Константин Эрнст заявил, что в конкурсе действительно существует правило, которое позволяет отстранить от конкурса страну, которая отказалась транслировать его для своей аудитории. Однако Эрнст уточнил, что решение Первого канала было принято в результате нарушения Украиной правил «Евровидения», а потому на Россию это правило распространяться не будет.

РИА Новости напоминают, что в далеком 1999 году РФ уже оказалась вне конкурса за отказ транслировать «Евровидение» в своей стране.