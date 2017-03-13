«Фестиваль Холи»: с чьей точки зрения опасна новомодная индийская традиция?

«Фестиваль красок холи» — индийская народная традиция, и не все представители славянской культуры верят, что она приживется. Молодежь в восторге от возможности бросаться разноцветным порошком и приходить домой в ярких пятнах, а люди постарше не уверены, что все чужие верования полезны. Не перенимают же индийцы Масленицу.

Сегодня, 13 марта весна приходит к индуистам, представителям не самой широко распространенной религии в России. С этим готова поспорить РПЦ – на дворе Великий пост, и любое буйное разгульное веселье запрещено. Тем более, если оно касается не христианства, а редкой, экзотической религии. Традиция, по мнению священника, вредна душе, а краски – телу и здоровью. Традицию сжигать чучело злой богини Холики в один из двух дней фестиваля Холи, православное священство не понимает. Даже сжигать в последние дни Сыропустной Недели чучело Зимы не очень рекомендуется – языческий обряд, а тут какие-то чужие, инородные демоны и боги вроде Вишну и Холики. В Индии на Фестивале Холи не гнушаются и грязью друг друга поливать в прямом смысле слова. О жуткой антисанитарии, царящей в Индии, давно ходят легенды.

Краски, по мнению врачей, особенно неизвестно какого происхождения, вредны для глаз, для легких и для больных аллергией. Так же россияне, которые заявляют, что не имеют отношения ни к одной религии, должны осознавать, что организаторы праздника Холи сами поют «Харри Кришна» и просят это петь других. Ежели РПЦ «навязывает свою веру», то тут тем более имеет место давление на свободу выбора. К тому же неизвестно, что будет, если краска попадет на слизистую глаза. А если съесть краситель, который не относится к пищевым? Православие ведет просветительскую работу, но выбор остается за россиянами.