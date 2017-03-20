Филипп Киркоров прокомментировал свое заявление об уходе из шоу-бизнеса

Филипп Киркоров заявил о своем решении уйти из отечественного шоу-бизнеса. Накануне грандиозного праздника – юбилея Филиппа Бедросовича, мэтр отечественной эстрадной сцены сделал громкое заявление.

Правда, многие не слишком верно восприняли мысль, которую пытался донести Филипп Киркоров. Артист уточнил, что хочет уйти от «суеты», которая царит вокруг российского шоу-бизнеса, но планирует сконцентрироваться на интересных проектах.

Звезда российской поп-сцены, таким образом, планирует ограничить себя только творческой деятельностью. А вот от участия в медиа-событиях, конференциях и тому подобных действиях Филипп Киркоров себя оградит.

Примерно шесть недель остается до самого значимого дня рождения в жизни артиста. В этом году Филиппу Бедросовичу исполнится уже 50 лет – самый что ни есть настоящий юбилей. В честь праздника артист собирается устроить самый большой банкет в своей карьере.

По признанию самого исполнителя, в числе приглашенных гостей на его юбилее будет не менее тысячи человек. А накануне банкета Киркоров запланировал дать десять грандиозных концертов в Москве.

Таким образом, легенда отечественной эстрады собирается выложиться на полную перед тем, как «покинет шоу-бизнес». Какие конкретно «интересные проекты» подготовил для своих поклонников. Киркоров, он не рассказал. Напомним, что в настоящий момент проходит завершительный этап презентации грандиозного проекта Филиппа Бедросовича под названием «Я».