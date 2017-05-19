Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» был встречен аплодисментами в Каннах

Картина о семье российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» демонстрировалась в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Фильм о разводе и о подростке, который сбегает из дома, не в силах выдержать разрыв родителей, был встречен аплодисментами.

У «Нелюбви» Андрея Звягинцева достаточно сильных картин-конкурентов – всего в основной конкурсной программе фестиваля числится 19 номинантов. Сюжет картины признали достаточно актуальным и животрепещущим. Относительно молодые супруги поняли, что их брак не состоялся, и решили развестись. За спорами и ссорами они не заметили, что их сын-подросток очень страдает. В двенадцать лет дети воспринимают мир очень остро, и мальчик решает убежать из дома, чтобы обратить на себя внимание.

На награду так же претендуют «Двуличный любовник», «Счастливый конец» и «Роковое искушение» таких режиссеров как Франусуа Озон, Михаэль Ханеке и Софии Каполла.

Настоящими «звездами» нынешнего Каннского фестиваля стали бывший супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель. Вопреки ожиданиям инсайдеров, ведущая приехала без сопровождения своего нового возлюбленного. Венсана Касселя сопровождает его любовница модель Тина Кунаки.

Девушка уже хвастается своим счастьем у себя в микроблоге и публикует фото из отеля, в котором остановилась с пятидесятилетним актером. Организаторы рассчитывали на благоразумия артиста, а теперь все ждут, чем закончится предстоящая встреча бывшей жены и новой возлюбленной.