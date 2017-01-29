Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» получает негативные отзывы

Недавно в прокат вышел фильм Федора Бондарчука «Притяжение», в киноленте на один из столичных районов падает корабль с пришельцами. Данный фильм считается одним из самых амбициозных отечественных лент текущего года.

Любители кино, кто уже успел ознакомиться с новинкой, отмечают, что ранее не видели ничего более спорного. Зрители массово сочли киноленту не стоящей просмотра, несмотря на это все продолжают идти на премьеру. Сюжетом ленты является падение огромного неопознанного летающего объекта в Чертаново. Военные успевают оцепить территорию и решают выжидать, когда пришельцы решат покинуть Землю. Местные жители недовольны, так как погибли люди, а власти города ничего не предпринимают, а те, кто захватил район, наверняка начнут расселяться дальше.

Стоит отметить, что трейлер отличается от самого фильма. Многое в премьере покажется для взрослого зрителя глупым. Имеются в киноленте важные моменты, а именно как люди превращаются в толпу, которая готова убивать и громить, наблюдать за убийствами, погромами. Эксперты отмечают, что киноленту, снятую при поддержке Первого телеканала, необходимо отнести к категории 12+, именно подросткам придется новинка по душе.