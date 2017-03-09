Фильм «Красотка» имел альтернативный финал: как мог закончиться фильм?

Фильм «Красотка» имел альтернативный финал. Гэрри Маршалл – сценарист широко известного голливудского фильма «Красотка» поделился с прессой альтернативной концовкой культового фильма.

Как стало известно СМИ, финал культового голливудского фильма «красотка» мог быть совсем другим. Несколько дней назад сценарист фильма Гэрри Маршалл рассказал некоторые секреты создания фильма. Финал картины мог быть намного драматичней привычного всем хеппи-энда. Так, персонаж Джулии Робертс вместо того, чтобы остаться с красавцем Эдвардом Льюисом (в исполнении известного голливудского актера Ричарда Гира), должна была опуститься на самое «дно», пристраститься к наркотикам и пуститься во все тяжкие, связанные с родом ее профессии.

— Мы очень долго спорили на тему того, как же должна закончиться эта история. С одной стороны, мы не хотели нарушать сюжет, но с другой, по мнению большинства, он был слишком мрачным. Последнее слово осталось за режиссером, который, хотя и не был уверен на 100 % в своем выборе, на поверку оказался прав. Так драма превратилась в романтическую комедию», — сказал сценарист.

Хочется отметить, что «Красотка» был пожалуй тем фильмом, который дал Джулии Роберст билет в «большое кино», после это актриса стала узнаваема и востребована. За свою роль в фильме «Красотка» Джулия Робертс была номинирована на премию «Оскар» как исполнительница главной женской роли.