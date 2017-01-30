Фильм «Перевал Дятлова. Конец истории?» — попытка объяснить трагедию на Урале

Режиссер Александр Абраменко под псевдонимом Максим Огечин в 2013 году снял фильм о трагедии 1959 года в горах Северного Урала. Фильм «Перевал Дятлова. Конец истории?» тоже относится к документальным фильмам. Канал «Россия» 29 января показал продолжение фильма Абраменко «Тайна горы мертвецов». Страшную смерть «дятловцев» не могу разгадать полвека, а создатели картины смело заявляют, что у них есть логическое объяснение.

На картиной, которая является игровой драмой с элементами документального кино, работала та же команда, что и над первой частью. Газета «Комсомольская правда» стала правообладателем продолжения, она попросила режиссера снять вторую часть и пригласить на съемки екатеринбургских актеров. У Александра Абраменко есть показания людей, в те годы руководившие следствием. Одному из следователей, который вел дело о гибели девяти туристов, 95 лет. Он заявляет, что городской архив Екатеринбурга прольет свет на гибель ребят, и там хранятся ответы на все вопросы. Дело о туристах прервали в 60-х, на это есть свои причины, о которых тоже будет рассказано в фильме.

Страшная смерть группы инструктора Игоря Дятлова будоражит многих режиссеров. Это неудивительно – зимой, в жуткий мороз туристы выбежали из своей палатки кто в чем, некоторые даже без теплой одежды, и замерзли насмерть. Их палатка была разрезана, а на замерзших телах обнаружили травмы, несовместимые с жизнью. Кто-то сначала сильно напугал туристов, а потом зверски расправился с ними. Голливудский режиссер Ренни Харлин попытался осмыслить эту страшную историю в фильме «Тайна перевала Дятлова». Но продолжение «Тайны горы мертвецов» будет иного формата: версий не будет, будут истории людей, связанных с этой трагедией. Для тех, кто не смог ночью смотреть фильм по «России», его 1 февраля покажет «Моя планета» в 19:00.