Группа «The Prodigy» сняла новый клип о своем фанате из Воронежа

Британская группа «The Prodigy» сняла новый клип, в котором сделала героем рядового жителя Воронежа. Популярные рокеры выступали в Воронеже перед многочисленными фанатами 21 мая этого года, а российская компания «Renegade Cinema» превратила их выступление в клип.

Столица Черноземья — Воронеж, принимала у себя знаменитую группу из Англии «The Prodigy». Поведение местных фанатов было настолько искренним и «отвязным», что музыканты решили на основании видео с концерта сделать новый клип для альбома электронной музыки. Песня, на которую положили рейв с концерта, называется «Минное поле», она войдет в легендарный альбом группы «The Fat Of The Land». Тогда фанаты порадовали музыкантов не только отрывом и драйвом, но и портретом, сделанным акрилом на стекле.

Сюжетом клипа стал день обычного воронежского фаната группы «The Prodigy», который вырвался на единственный концерт любимой группы. Долгое время коллектив искал того, чья комната до сих пор увешана плакатами и атрибутами группы, хотя «гремела» «The Prodigy» в далеких 90-х. Неизвестно, нашелся ли такой «ретроград» среди тех, кому за 30, но в клипе комната была обставлена очень правдоподобно. Далее герой добирается до места проведения концерта и пускается «в отрыв».

Отдавая дань городу, который принимал «The Prodigy» столь радушно, в кадрах клипа в конце мелькали места, дорогие сердцу каждого воронежца – памятник котенку из мультфильма, Почтальону, Михаилу Горшнёву (знаменитому панку Горшку), Высоцкому и многие другие.