Ильин день православные христиане отмечают во второй день августа каждый год. Ранее в этот праздник проходили крестные ходы, люди молились о дожде. Считалось, что после праздника нельзя купаться в водоемах, а в день торжества выполнять физическую работу.

В православном мире во второй день августа каждый год отмечают Ильин день. Принято считать, что пророк, который вознесся на небо на огненной колеснице, отвечает за дождливую погоду. Ранее в этот праздник, считающийся границей сезонов, устраивали крестный ход, молились о дожде. В праздничный день в храмах проходят божественные литургии. Владельцы огородов приносят в церковь для освещения семена, чтобы положить начало будущего урожая.

Также раньше было принято устраивать праздничную трапезу, на которую приглашали соседей, родных и друзей. Одними из праздничных блюд являлось тушеное мясо и круглые лепешки. Важно было уделять внимание бездомным людям и всем нуждающимся. Вечером народ собирался на ярмарках, приуроченных к торжеству.

Существовали в этот день запреты. Нельзя было выполнять физическую работу, так как это могло разгневать пророка. После наступления праздника запрещалось купаться, чтобы не утонуть или заболеть. Поверье гласит, что во время поднятия колесницы упала лошадиная подкова, охладившая воду. Славяне верили, что в Ильин день в животных вселялся злой дух, поэтому, пытаясь уберечь всех членов семьи, люди не впускали питомцев домой. Нечистая сила собирается и на перекрестках, особенно это полезно будет знать для путешественников. Не стоит также ругаться с близкими, думать о плохом.