Ирина Тонева представила две сольные композиции

9 января, сразу после новогодних праздников, солистка группы Фабрика певица и актриса Ирина Тонева порадовала своих поклонников, выпустив в свет сразу две сольные песни “На вершине” и “Давай”.

Электронный саунд, снабженный лирическими, но полными динамики текстами, стал новым этапом в творчестве артистки. Теперь, параллельно работе в группе Фабрика, Тонева развивает собственный проект, который, как утверждает сама Ирина, стал отражением ее души и мировосприятия.

“В наших песнях любовь имеет более глобальный и тонкий образ. Мы говорим о светлом одиночестве, которое внутри каждого иногда и через боль творит чудеса”, — рассказывает Ирина.

Слова сольных песен Ирина пишет сама, музыку — совместно с двумя музыкантами, с которыми неразлучна уже 8 лет. В планах Ирины выпуск альбома и сольный концерт, где дополнять музыку будут тематические, специально созданные видео-инсталляции.

Несмотря на то, что композиции “На вершине” и “Давай” только появились на музыкальных площадках, сольный проект Тоневой уже успел завоевать внимание и признание публики. В декабре 2016 года Ирина получила награду в премии “Интрига года” за самый интригующий саунд.