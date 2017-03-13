Какой диагноз у певицы Юлии Самойловой?

12 марта стало окончательно известно, что Россию на конкурсе «Евровидение-2017» представит певица Юлия Самойлова, которой с детства поставили страшный диагноз – спинальная амиотрофия. Артистка передвигается на инвалидной коляске. Однако это не мешает ей добиваться новых вершин, что она и доказала, выиграв конкурсный отбор к киевскому Евровидению.

О своем диагнозе Юля узнала, когда ей было тринадцать лет. Тогда стало понятно, что ходить она вряд ли когда-нибудь сможет. Люди, пораженные спинальной амиотрофией Вердинга — Гофмана, не поддаются задержке в психическом и умственном развитии, также сохраняют чувствительность. Однако болезнь поражает спинной мозг, из-за чего люди с таким диагнозом часто ограничены в движениях. Юлия с детства не могла ходить.

Несмотря на это, девушка стремительно поднималась по карьерной лестнице певицы, и с раннего детства являлась постоянным участником различных конкурсов и сценических соревнований. Причем очень часто добивалась побед или занимала призовые места.

Первый действительно большой успех пришел к Самойловой в 2013 году, когда та приняла участие в конкурсе «Фактор А», который организовала лично примадонна Алла Борисовна Пугачева. Несмотря на то, что Самойлова заняла только второе место, Пугачева отметила участницу престижной наградой – «Золотой Звездой Аллы», которая символизирует личное признание артиста примадонной.

После этого начала заниматься музыкой профессионально, и даже записала две студийные композиции. Более того, в 2014 году записала совместную песню с Гошей Куценко.