Католическая Пасха отмечается в 2017 году 16 апреля и совпадает с православной Пасхой

Католическая Пасха отмечается в этот день, шестнадцатого апреля. В 2017 году католики празднуют Пасху в тот же день, что и православные, но такие совпадения случаются относительно не очень часто. Католическая Пасха также является переходящим праздником, и каждый год отмечается в разные дни.

Католическую Пасху христиане считаются самым древним религиозным праздником в своей вере. Изначально христиане отмечали Воскрешение Иисуса раз в неделю каждую неделю на протяжении года. В то же время, по пятницам был день скорби, когда верующие оплакивали смерть распятого на кресте Иисуса. Таким образом, ранее цикл скорби и празднования повторялся каждую неделю, теперь современники повторяют этот «ритуал» только раз в году.

Значение праздника Пасхи для католиков практически такое же, как и для православных. Единственная разница – в датах, которые не всегда совпадают, и в обычаях и традициях. Католики тоже имеют такие же символы – пасхальные яйца. Кроме того, в католической вере большое значение придается символу – пасхальному кролику. В православии этот образ отодвигается на второй план.

Отличается и обряд проведения службы в храмах. Католики имеют обычай разжигать большой костер у храма. В православии же пользуются преимущественно небольшими свечками. Но и та, и другая конфессии придают священному огню особое значение.

Народные традиции празднования Пасхи совпадают. Люди собираются семьями или дружескими компаниями, накрывают на стол, позволяют себе выпить вина.