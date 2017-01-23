Кинолента «Взломать блогеров» была раскритикована министром культуры РФ

После ситуации, которая разгорелась вокруг «Взломать блогеров» Владимир Мединский, который является министром культуры РФ, призывает ужесточать отбор кинолент, которые финансируются страной. Данная лента относится к комедийному жанру.

Ответственным за эту ленту является Максим Свешников, средства на ее создание были выделены Фондом кино.

«Ситуацию обсуждают в интернете, видимо произошла ошибка, а именно творческая неудача», — утверждает министр.

Исходя из последних данных, бюджет новинки составил 35000000 руб. Премьера прошла в ноябре прошлого года, в прокате фильм смог собрать около 8000000 руб. Необходимо уточнить, что сам Фонд кино не рассказывает, какая сумма средств потребовалась для ленты.

На днях в Ютуб было опубликовано видео, в котором блогер Евгений Баженов комментирует фильм «Взломать блогеров». Обзор длился 40 минут, все это время мужчина говорил о слабостях картины, считает ее худшей в 2016 году. Он также добавил, что Фонд кино не умеет распоряжаться денежными средствами. Напомним, в фильме снялись блогеры Саша Спилберг и Ивангае, которые играют самих себя. Продюсером ленты является Тимур Бекмамбетов.