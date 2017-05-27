Кирилл Серебренников прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Гоголь центра, обратившись к пользователям социальных сетей на своей личной страничке в фейсбуке. Он пообещал общественности доказать правду, а также поблагодарил всех тех, не переставал поддерживать его.

Кирилл Серебренников написал, что в связи с разбирательством о хищении крупной суммы бюджетных денег у него были изъяты все средства связи. Но теперь у него впервые появилась возможность высказаться на этот счет в социальных сетях, чем он и воспользовался, поблагодарив поклонников за поддержку. Он также написал о том, что ему сейчас очень сложно находится под таким серьёзным давлением.

«Дорогие друзья! Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры). Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают — так хочется каждого обнять и поблагодарить лично! <…>. Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас — наоборот! — столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я вас всех очень люблю», — поблагодарил Серебренников.

Напомним, 23 мая в квартиру Кирилла, а также в «Гоголь-Центре», художественным руководителем которого он является, прибыли сотрудники следственного комитета для проведения обыск. Они проверяют Кирилла на причастность к уголовному делу, заведенного по факту хищения крупной денежной суммы, которая была выделена государством на популяризацию российской культуры. С чем связаны подозрения сотрудников СК, на данный момент нигде официально не сообщалось.