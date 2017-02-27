Популярный бренд Apple готовится к выпуску iPhone 7Plus, смартфон предназначен для жителей Китая. Гаджет будет иметь новую цветовую гамму.

Источники заявили, что работники бренда уже начали серийное производство данного устройства на китайском заводе. Стало известно, что эксклюзивная версия смартфона первое время будет доступна лишь в Поднебесной. О точной дате выхода на мобильный рынок устройства в красном цвете, пока не разглашается.

Компании необходимо лишь запастись нужным количеством смартфонов, чтобы не создать дефицит после стартовых продаж. Если среди китайцев версия в красном цвете будет пользоваться популярностью, тогда бренд может рассмотреть налаживание продаж в других странах.

Напомним, весной текущего года Apple планирует провести презентацию новых моделей. Ожидается, что бренд представит четыре iPad, iPhone SE и iPhone 7/7Plus в красном цвете. Анонс состоится на специальном мероприятии, которое компания проведет в новой штаб-квартире, которая имеет оригинальный дизайн, в виде космического корабля. Необходимо отметить, что американская фирма работает с 1976 года, на сегодняшний день является одним из лидеров производства планшетов и смартфонов.