Кто поедет на «Евровидение-2017» от России: Самойлова таки поедет на «Евровидение», но только в 2018 году

Российские власти прокомментировали решение СБУ запретить участие Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение-2017». Позицию Москвы прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль считает решение Киева несправедливым, а также надеется на то, что украинские власти его пересмотрят.

Комментируя запрет на въезд в Украину Самойловой, Песков также отметил, что оно, прежде всего, наносит вред престижу «Евровидения». В Кремле также выразили надежду на то, что Украина еще пересмотрит свое решение до начала конкурса.

Пресс-секретарь напомнил, что свое сожаление по поводу действий Украины выразили и сами организаторы Евровидения. Действительно, Европейский вещательный союз остался недоволен такой позицией Киева: украинские законы в ЕВС уважают, но в то же время сожалеют, что власти приняли такое решение в отношении Самойловой.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой российские каналы откажутся от трансляции конкурса в своей стране. При этом искать замену Самойловой не будут. Следовательно, конкурс пройдет без участия представителя из России. Что касается Юлии, то на Первом канале уже огласили свои планы относительно будущего артистки.

Судя по всему, певица таки не останется без заслуженного «Евровидения». Первый канал планирует отказаться от конкурсного отбора в 2018 году в пользу Самойловой. Таким образом, Юлия должна выступить через год, независимо от того, в какой стране пройдет конкурс.