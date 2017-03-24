Кто поедет на «Евровидение-2017» от России: Юлия Самойлова не будет участвовать в конкурсе дистанционно

Юлия Самойлова остается зарегистрированным участником на «Евровидении-2017» от России, но выступать в Киеве, скорее всего, не будет. Организаторы конкурса предложили России, чтобы Самойлова выступила дистанционно, однако на Первом канале такую инициативу категорически отвергли.

Представители ведущего телеканала России прокомментировали ситуацию, заявив, что само по себе дистанционное выступление конкурсанта противоречит правилам и смыслу «Евровидения». На Первом также отметили, что действовали с регламентом конкурса, не нарушив ни единого пункта. К персоне Юлии Самойловой у организаторов «Евровидения» никаких претензий нет, а страна-хозяйка, в соответствии с правилами проведения конкурса, обязана обеспечить всех участников въездной визой в страну на период проведения «Евровидения».

Следовательно, как считают на Первом, Украина нарушает положения конкурса. А саму идею выступления Самойловой дистанционно в России посчитали противоречащей смыслу песенных соревнований.

Таким образом, Юлия Самойлова все-таки не выступит на конкурсе в этом году, однако, как отметили на Первом канале, она будет выдвинута в качестве участницы «Евровидения-2018», независимо от того, в какой стране пройдет мероприятие. При этом на канале не прокомментировали возможную ситуацию, при которой в этом году победителем вновь стали бы представители Украины.