Курбан-Байрам: Москва встретила День Знаний и религиозный праздник без происшествий

В этом году в первый день осени государственный праздник День Знаний и мусульманский Курбан-Байрам совпали, поэтому правительству Москвы пришлось думать, как совместить эти два события. Разные категории населения блюли свои интересы, родители заявляли, что религия портит детям праздник, но государству удалось найти компромиссы, и День Знаний прошел без происшествий.

Многие правоверные, отмечающие сегодня, 1 сентября, Курбан-Байрам, искренне не понимают, почему родители школьников подняли скандал в прессе и заявили, что чужая религия мешает их детям. По словам правоверного Рушана Аббясова — представителя Духовного управления мусульман РФ, у мусульман обычно в семьях много детей, все они ходят в школу, и 1 сентября этого года они отметят не один, а сразу два праздника. Ни один мусульманский ребенок в жизни не подумает, что можно одними торжественными мероприятиями пренебречь в пользу других. Перенос даты Дня Знаний, времени проведения линеек – инициатива определенных школ Москвы, мусульмане ни о чем подобном светское общество не просили. Вопреки стереотипам, они готовы искать компромиссы.

На компромисс в связи с совпадением двух важных дат пошли именно мусульмане, не заявляя об этом в прессе и не провоцируя беспорядки. Они начали богослужения в 6:30 утра, чтобы в 8 утра уже быть дома и отправлять своих школьников на линейку. Что касается школ, то перенос линеек на 9-10 утра – тоже разумное решение: поток детей с цветами и поток мусульман, идущих домой, не должны пересекаться. Переносить День Знаний на 2-4 сентября мусульмане администрацию Москвы не просили.

Регионы, для которых Курбан-Байрам – национальный праздник, сделали выходной 1 сентября этого года, и население не возмущалось. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии мусульмане – основная часть населения, они не будут требовать вернуть детям светский праздник. Россия – толерантная, лояльная страна, и москвичи уже сегодня поняли, что от переноса линейки на час или два ничего катастрофического не случилось.