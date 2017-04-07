Лазарева суббота: история и суть праздника, церковные и народные традиции

Лазарева суббота отмечается в православной религии завтра, восьмого апреля. Это – праздник, символизирующий могущество Иисуса Христа и знаменующий скорое окончание Великого поста. Кроме того, на следующий день после Лазаревой субботы православные отмечают Вербное воскресенье.

История праздника Лазаревой субботы идет прямиком из библейской истории. Согласно преданию Книги книг, Лазарь был близким другим Иисуса и всегда сопровождал его при его жизни, когда Сын Господний жил и творил чудеса. Он жил в предместье Иерусалима, а Иисус, перед своим походом в город, решил навестить друзей в этом предместье. Тогда он узнал, что его хороший друг Лазарь скончался.

Согласно истории, Иисус повелел открыть гробницу покойного, и после этого сотворил чудо. Тогда из гробницы вышел живой Лазарь. Современники трактуют эту историю как один из главных символов могущества Иисуса Христа.

Лазарева суббота – светлый праздник. Поэтому, даже несмотря на продолжающийся Великий пост, в этот день верующим позволяется выпить немного вина, а также принять в пищу рыбную икру. Но саму рыбу или мясо есть запрещается.

В этот день принято посещать церковные богослужения, ходить в гости к родственникам и друзьям, разрешено петь и танцевать. Богослужения в храмах продолжаются с утра до самого вечера. По традиции, в завершение службы каждый желающий может освятить у святого отца веточки вербы – дерева, символизирующего одно из чудес Иисуса. А уже на следующий день наступает Вербное воскресенье.