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Лазарева суббота отмечается в православной религии завтра, восьмого апреля. Это – праздник, символизирующий могущество Иисуса Христа и знаменующий скорое окончание Великого поста. Кроме того, на следующий день после Лазаревой субботы православные отмечают Вербное воскресенье.

Лазарева суббота: история и суть праздника, церковные и народные традиции
Фото: foma.ru

История праздника Лазаревой субботы идет прямиком из библейской истории. Согласно преданию Книги книг, Лазарь был близким другим Иисуса и всегда сопровождал его при его жизни, когда Сын Господний жил и творил чудеса. Он жил в предместье Иерусалима, а Иисус, перед своим походом в город, решил навестить друзей в этом предместье. Тогда он узнал, что его хороший друг Лазарь скончался.

Согласно истории, Иисус повелел открыть гробницу покойного, и после этого сотворил чудо. Тогда из гробницы вышел живой Лазарь. Современники трактуют эту историю как один из главных символов могущества Иисуса Христа.

Лазарева суббота – светлый праздник. Поэтому, даже несмотря на продолжающийся Великий пост, в этот день верующим позволяется выпить немного вина, а также принять в пищу рыбную икру. Но саму рыбу или мясо есть запрещается.

В этот день принято посещать церковные богослужения, ходить в гости к родственникам и друзьям, разрешено петь и танцевать. Богослужения в храмах продолжаются с утра до самого вечера. По традиции, в завершение службы каждый желающий может освятить у святого отца веточки вербы – дерева, символизирующего одно из чудес Иисуса. А уже на следующий день наступает Вербное воскресенье.

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