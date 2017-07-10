«Ленинград»: Сергей Шнуров выбран президентом «Нашествия»

Лидер группы «Ленинград» стал президентом фестиваля «Нашествие». Сергея Шнурова избирали сами участники мероприятия. Организаторы фестиваля сообщили, что за музыканта проголосовала пятая часть публики, что позволило ему обогнать его главного соперника Кипелова.

По сложившейся традиции фестиваль для любителей рока проходит в Тверской области. Длится данное мероприятие на протяжении трех дней. В 2017 году публика выдвинула на пост лидера фестиваля 15 музыкантов. Главными конкурентами во время этого голосования стал Сергей Шнуров и Валерий Кипелов, но лидер коллектива «Ленинград» сумел обогнать своего соперника. Организаторы мероприятия сообщили, что 5-ая часть всей публики пожелала, чтобы президентом «Нашествия» стал именно Шнуров.

Необходимо отметить, что в тройку лидеров также входил Шевчук, который является участником группы «ДДТ». Принять участие в голосовании могли абсолютно все желающие гости, участники музыкального фестиваля.

Напомним, на мероприятие съезжаются фанаты рок-музыки из разных регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Для гостей фестиваля приготовлена обширная развлекательная программа. Организаторами были приглашены благотворительные фонды. Так, на предложение откликнулось три фонда, которые продавали фирменные футболки, предлагали сделать фото в специальной фотобудке. Все вырученные ими деньги они пообещали направить на лечение тяжелобольных.