Летнее солнцестояние 2017: в северном полушарии наступил самый длинный день в году

Сегодня, 21 июня, в Северном полушарии наступил самый длинный день в году, а ночь, соответственно, будет самой короткой. Эту особенность светового дня заметили наши предки и наделяли солнцестояния и равноденствия магическими свойствами.

В Северном полушарии всем, кто запланировал на сегодня много дел, можно радоваться – солнце встало этим утром уже в 3:45, а темнеть на улице начнет только в 21:18. Светло будет 17 часов и 13 минут. В Южном полушарии происходит все в точности наоборот, там сегодня самый короткий день к году. Местные жители, верящие в магию длинной ночи, будут откупаться от своих злых богов, как славяне в Карачун. Люди, живущие по природным циклам, пребывают в гармонии с окружающим миром. Народные приметы гласят, что если 21 июня солнце спрячется за тучками – лето будет не очень хорошее, а непогода предрекает неурожай и скудный год.

Ученые объясняют приход астрономического лета и астрономической зимы высотой расположения светила над горизонтом. В Северном полушарии расстояние максимально, а в Южном – минимально. Но с завтрашнего дня Евразия, Северная Америка и частично Африка будут терять по несколько минут светового дня каждые сутки, а Южная Америка и Австралия с Океанией будут двигаться в сторону «своей» астрономической весны.

Обряды, обычаи и традиции народов, связанных с солнцестоянием, объясняются тем, что человек всегда боялся тьмы и благоговел перед светом и солнцем. Славянские и балтийские народы вскоре будут отмечать день Ивана Купалы, а Швеция и Латвия объявили этот день выходным.