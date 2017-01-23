Максим Аверин рассказал о новом сезоне сериала «Склифосовский»

Актер сериала «Склифосовский» Максим Аверин рассказал, что ждет телезрителей в новом сезоне. Главный герой выходит из комы, в которую он попадает в результате клинической смерти.

«Те, кто вернулся оттуда, не будут такими, как прежде. После этих событий у хирурга появляются проблемы со зрением, которые он в основном сам придумывает. Но характер Брагина остается таким же. Станет ясно, что он продолжает быть верным себе», — говорит актер.

Необходимо уточнить, что в данном сезоне Аверин удивит своих поклонников новым образом. Так, актер решил поменять имидж и отпустить шевелюру: «Это была моя идея. Считаю, хуже, чем привыкать к себе, нет ничего на свете. Надоедает, хочу быть разным». Также актер уточняет, что в сезоне уделят внимание и другим личностям сериала. Аверин отмечает, что это прекрасная идея: «Очень рад, так как телезрители приняли и других героев. Не должен только я мелькать на экране. Недавно соседка сказала мне о том, что вокруг меня такие замечательные актеры, их зрители тоже любят».

Напомним, за идею «Склифосовского» взяли сериал «Доктор Хаус», но итог работы получился другой. Несмотря на это, сериал был положительно оценен. Здесь можно увидеть тяжелые будни медицинских работников, личностные метания героев, а также любовь.