Мария Максакова обустраивает карьеру после смерти Дениса Вороненкова

Мария Максакова не определилась со своим будущим. Вдова убитого 23 марта Дениса Вороненкова все еще остается в Киеве и планирует все-таки дать концерт в украинской столице. Однако что будет после этого, никто из окружения Максаковой пока не знает.

На днях стало известно, что российский Следком направил киевским коллегам просьбу помочь с допросом Марии по делу об убийстве Вороненкова. Адвокат оперной исполнительницы Андрей Гривцов рассказал, что содержимое данного запроса ему не известно. Правозащитник также не знает, как отреагирует на следствие сама Максакова.

Согласно действующему законодательству, Мария имеет право прекратить следствие в отношении убитого родственника, коим в данном случае является Вороненков. Однако реакция Максаковой остается неизвестной.

Илья Пономарев, друг семьи, рассказал, что Мария намерена остаться в Киеве и стоить там свою дальнейшую карьеру. Как рассказал бывший депутат, Максакова встречалась с главой украинского Минкультуры. Содержимое их переговоров Пономареву не известно, но очевидно, что он коснулся дальнейших творческих планов российской певицы.

Мария планировала впервые выступить в Киеве с траурной программой спустя неделю после смерти мужа, но затем, не объяснив причин, отменила выступление. При этом она заявила о переносе концертной программы, но дату выступления так и не называла. Напомним, что Мария Максакова находится примерно на середине срока беременности.