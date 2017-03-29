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Мария Максакова объявила, что не будет петь в Киеве 31 марта. Концерт, который артистка хотела приурочить памяти своего убитого мужа Дениса Вороненкова, состоится в другой день. Точной даты перенесенного выступления оперная певица пока не называет.

Мария Максакова объявила об отмене концерта в Киеве 31 марта
Фото: dni.ru

Обратилась к поклонникам Максакова в своем «Фейсбуке». Она рассказала, что концерт будет перенесен на другую дату, но в том, что он все же состоится, сомнений нет. Причин переноса выступления Мария не раскрыла. Ранее артистка рассказала, что выступит с концертом, если получит благословение от священника, ведь концерт планировался до того, как с момента смерти мужа прошло бы девять дней. Не исключено, что священник не одобрил идею такого мероприятия.

Максакова собиралась посвятить выступление своему покойному супругу. В честь этого она планировала изъять из программы все веселые песни, а на сцену выйти в подвенечном платье, на что многие ее поклонники отреагировали неоднозначно. Кроме того, Максакова планировала спеть несколько украинских песен, тем самым отдав дань почтения этой стране.Все новости о Марии Максаковой

Поклонники оперной исполнительницы с пониманием отнеслись к переносу ее концерта. В комментариях в ее «Фейсбуке» можно найти слова подписчиков в ее поддержку.

Напомним, что Вороненков был трагически убит в Киеве 23 марта. Как выяснилось позже, в момент нападения экс-депутат направлялся на встречу со своим другом Ильей Пономаревым. Убийца Вороненкова скончался в больнице спустя несколько часов. Похоронили бывшего депутата спустя два дня в Киеве.

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