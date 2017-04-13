Мария Максакова планирует развивать творческую карьеру в Украине – Илья Пономарев

Мария Максакова имеет большие планы на творческую карьеру в Украине. Об этом заявил близкий друг и коллега покойного мужа певицы Дениса Вороненкова – Илья Пономарев. По словам экс-депутата, Максакова уже провела переговоры с главой украинского Министерства культуры.

Ранее Мария Максакова заявила, что не собирается переезжать обратно в Россию, объяснив свой отказ тем, что не может оставить покойного супруга одного в Киеве. Недавно, в день рождения Вороненкова, она побывала на его могиле и заявила, что «чувствует его присутствие».

Илья Пономарев, близкий друг покойного экс-депутата, заявил, что Максакова действительно не собирается возвращаться в Россию, поскольку имеет большие планы на свою творческую карьеру в Украине. По его словам, Мария провела переговоры с главой Минкультуры относительно своего будущее в плане творчества. Сам глава ведомства Евгений Нищук эту информацию не комментировал.

Пономарев также заявил, что поддерживает Максакову с идеей остаться в Киеве, а также напомнил, что Украина дала возможность Вороненкову свободно жить и развивать карьеру, потому эта страна не может считаться чужой.

Оперная исполнительница объявила, что готовится дать первый украинский концерт 31 марта, но затем перенесла это мероприятие, предположительно, в связи с траурными мероприятиями. Дату, на которую Мария перенесла выступление, она не сообщила, но уверила, что концерт обязательно состоится.