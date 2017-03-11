Маруся Климова: отражает ли сериал «Мурка» колорит Одессы 20-х годов

«Первый Канал» представляет с 9 марта новый продукт российского кинематографа – телесериал «Мурка». Именно под этим прозвищем мы знаем знаменитую одесскую чекистку Марию Климову — ту самую, которую «боялись даже злые урки». Сыграла Марию Климову артистка Мария Луговая, умело раскрыв образ хрупкой, и в то же время опасной девушки. В роли «легавого капитана», за связь с которым застрелили Мурку, сыграл в сериале Михаил Пореченков.

«Мурка» из блатной песенки – образ собирательный, но не обошлось без прототипа, и документы этого самого прототипа отыскались в архивах. Действительно была такая Мария Прокофьевна Климова, 1897 года рождения из города Великий Устюг, которой на момент революции было 19 лет, а в 25 лет она была уже опытной оперативницей, и ее внедряли в банды. Андрей Калитин из программы «Совершенно секретно» не ожидал, что сделает такую находку, к делу прилагалась даже фотография «Мурки», а продюсер Джайник Фазиев замахнулся на целую эпоху. Это в Америке были гангстеры в 20-е годы ХХ века, а в СССР бандиты держали в страхе всю округу, гуляли в ресторанах с роскошными женщинами, нередко переодетыми чекистками, и устраивали не менее кровавые разборки, чем в Чикаго. В портовый город тянулся всякий сброд, зная, что в городе после революции царит безвластие.

По сюжету фильма, банда «Апостолы» — на самом деле переодетые чекисты, и они приехали, чтоб развалить изнутри реальную банду с «вором в законе» «Бриллиантом» во главе. Задача Маруси – попасть в банду под видом анархистки Марго Дмитриевской и там по-своему, по-женски манипулировать всеми ее членами. Даже песня дает понять, что девушка, для которой главный герой воровал наряды, «зашухерила» всю «малину», и за это была убита. Сыграть такую девушку сумела именно Луговая, хотя на кастинг фильма приглашалось много девушек. Другую чекистку, Соньку Золотую Ножку, сыграла Алена Бабенко – талантливая драматическая актриса. О ее Соньке (Гертнер) песен нет, но о жестокости женщины, которая убивала бандитов каблуком, буквально ходили легенды. Одесса вот только подкачала – осовременилась и почти потеряла колорит, снимали в Крыму и в Москве.