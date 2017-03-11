Маруся Климова вновь на Первом канале: что известно о легендарной «Мурке»

Знаменитый персонаж, героиня советского кино и советской песни, «Мурка» Маруся Климова, вновь возвращается на телеэкраны. На Первом канале в эфир выходит остросюжетный фильм с одноименным называнием – «Мурка».

О Мурке знают практически все, кто родился во времена Советского Союза. Да и молодое поколение хотя бы раз, но что-то слышало об этом персонаже. Для большинства из нас Мурка – персонаж из песен и кино, однако мало кто знает, кем на самом деле была Мария Климова. Впрочем, дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя – биография Мурки Климовой окутана туманом, да и вообще, сказать, действительно ли Маруся Климова была реальным человеком, до сих пор с точностью нельзя.

Мария Климова была прозвана «Муркой» неспроста, а потому что она была тайным агентом советского «МУРа». Она выполнила сложную операцию по внедрению в преступные круги в Одессе, пребывала в звании капитана милиции.

Биография Марии Климовой действительно представляет сплошную тайну. В архивах сохранились только косвенные материалы. Проанализировав их, эксперты сделали вывод, что родилась Климова в 1897 году, а свою знаменитую операцию в Одессе могла провести в начале двадцатых годов.

Одесская операция была проведена всего через 4-5 лет после формирования Московского уголовного розыска. На тот момент Мурке могло быть всего 25 лет. А в 52-м году Климова была отправлена в запас милиции в звании капитана. Значит, Маруся Климова все же выжила в операции в Одессе.