«Маша и Медведь»: детский мультфильм обвиняют в политической пропаганде

«Маша и медведь» — популярный детский мультфильм, а в неокрепшие детские умы под видом приключений героев можно вбить все что угодно. Одни психологи обвиняли в свое время мультфильм в пропаганде либеральных ценностей: Маша ни во что не ставит взрослого Медведя, мешает, требует к себе повышенного внимания, Миша для ребенка – не авторитет. Сейчас же имеет место противоположное явление: Машу и Мишу объявили «агентами Кремля».

Обвинения какого характера будут сыпаться на мультик – зависит от государства критикующего. В неуважении к «патриархальному символу в лице Деда Мороза» могли обвинить педагоги-русофилы. А литовский политолог Лауринас Кащюнас увидел в Мише аллюзию на Россию, потому что медведь во все времена считался символом РФ. Глубже вникать в образ Миши, рассматривать его как взрослого, которому ребенок сел на голову, господин Кащюнас не стал. Ведь Машенька – маленькая и беззащитная, и ничего, что малышку, такую «милую и беззащитную», весь Чудесный лес шарахается. Политолог уже рассмотрел в мультфильме элементы столько ненавистного в странах Балтии «совка» — цветастый ковер на стене с замысловатыми узорами, старый советский телевизор, даже мячик с полоской посередине, как при СССР. Лучшей пропаганды и не придумаешь – это эффективнее, чем «балет, газ, икра и Достоевский». Тот факт, что прообраз Маши, юной егозы, создатель мультика увидел в Крыму в 1996 году, окончательно убедил литовца в его теории: это Россия вернула себе Крым, не иначе.

На самом деле «Маша и Медведь» — современная, веселая, динамичная «сказка на новый лад». Девочка учит детей правилам гигиены, поведения на улице и дома, дружбе, а не «большой политике». Но в Литве и Италии его могут запретить: подозрениями тут же поделилась «La Stampa», итальянская газета. Хотя если кого и надо спасать, то Машу и Мишу от взрослого, который занялся психоанализом.